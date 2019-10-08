Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبو الغيط يتسلم ملفًا قانونيًا حول الحدود البحرية لفلسطين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:56 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
Advertisements
نادر سمير
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، حيث سلمه الأخير ملفًا كاملًا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.

وأعرب أبو الغيط عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن المالكي شرح لأبو الغيط الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية.

وعبر أبو الغيط من جانبه عن الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكدًا دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول أيضًا آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الصلاة الفائتة.. تعرف على أفضل طريقة لأدائها

أفضل صيغة للصلاة على النبي.. وهل يجوز ترديدها أثناء الصلاة

استخبى اليومين دول.. البحث عن إياد نصار في مصر بعد عرض فيلم الممر

خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو

نسخة منك.. والدة هيدى كرم تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

رد مفاجأة لمرتضى منصور.. كاف يحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات.. منة فضالي على الشاطئ في جلسة تصوير جديدة

قبل زفافه بيوم.. عريس يسرق بنكًا لدفع تكاليف الشبكة وقاعة الفرح

أنجلينا جولي تستعيد بريقها من جديد وتتألق في العرض الخاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil