أبو الغيط يتسلم ملفًا قانونيًا حول الحدود البحرية لفلسطين

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، حيث سلمه الأخير ملفًا كاملًا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.



وأعرب أبو الغيط عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن المالكي شرح لأبو الغيط الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية.



وعبر أبو الغيط من جانبه عن الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكدًا دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.



وأضاف المصدر أن اللقاء تناول أيضًا آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.