تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق غير آمنة بأسيوط

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.



وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم إعداد خطة العمل لكل منطقة على حدى لـ 7 مناطق (زرزارة، الفواخير، غرب البلد، المصلى، نزلة عبداللاه، الوليدية، الحمراء) وتحديد المقايسات التقديرية والأعمال التي سيتم تنفيذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق غير المخططة كـ (مياه شرب نظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، ورصف الطرق، ووضع بلاط وبلدورات لعدد من الشوارع ، ودهان وتشطيب واجهات عدد من المنازل).



وأشارت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأسيوط إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطط العمل وتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، تمهيدًا للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالكامل وحل مشكلة العشوائيات بمدينة أسيوط على أن يتم إعداد تصور وخطط لباقي مدن المحافظة التي بها مناطق غير مخططة لإدراجها ضمن خطة الصندوق، وذلك لتخصيص الأموال اللازمة لتطويرها في أسرع وقت ممكن.