تطوير مصر تناقش التعليم وريادة الأعمال بمؤتمر جورج واشنطن الدولي في الكونجرس الأمريكي

ألقى الدكتور أحمد شلبي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر خطابًا في الكونجرس الأمريكي حول "الدور الذي تلعبه الأوساط الأكاديمية في المنظومة الايكولوجية لريادة الأعمال"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جورج واشنطن الدولي العاشر لريادة الأعمال، والذي انعقد في الثالث من أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نخبة من الأكاديميين البارزين، وقادة حكوميين، وشخصيات مؤثرة في مجتمع الأعمال من 150 دولة حول العالم.



ويأتي مؤتمر جورج واشنطن الدولي العاشر لريادة الأعمال ضمن فعاليات أسبوع أنشطة ريادة الأعمال لشهر أكتوبر، والذي تنظمه جامعة جورج واشنطن سنويًا باعتباره وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بالمجال على مستوى المنطقة.



وترتكز مهمة الأسبوع على زيادة الوعي بمجال ريادة الأعمال، وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية، والتمويلية لأعضاء مجتمع جورج واشنطن،إلى جانب عمل المؤتمر على خلق منصة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات المختلفة لتعزيز الفكر الإبداعي وتوفير المزيد من الفرص للمشاركين والمهتمين بريادة الأعمال.



وقال الدكتور أحمد شلبي خلال كلمته إن النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر يمكنه أن ينمو ويتطور في عدة اتجاهات، إذا كان مدعومًا بالأدوات اللازمة والنشاطات التعليمية المناسبة.



وأوضح أن استراتيجية تطوير مصر تقوم على توظيف الابتكار والإبداع لتوفير حلول عقارية أكثر راحة ورفاهية واستدامة لقاطني مشروعاتنا مضيفا لضمان نجاح هذه الحلول العقارية المبتكرة في السوق ، يجب علينا في المقام الأول ان نعمل على توعية موظفينا وعملائنا بأهمية هذه المنتجات وكيفية إدارتها والتعامل معها."



وأضاف شلبي "منذ انطلاقها في السوق المصري، أبدت تطوير مصر اهتماما خاصًا بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لبرامجها المجتمعية، حيث قامت الشركة برعاية العديد من الأنشطة والفعاليات التي كان من بينها تقديم جوائز للابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب عن طريق إقامة شراكات معهم، ورعاية عدد من المبادرات الشبابية والأنشطة الأخرى التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم ومساعدة قضايا التعليم وريادة الأعمال".



وتشمل أنشطة تطوير مصر لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال،"مسابقة تطوير مصر السنوية للابتكار “والتي تم إطلاقها عام 2017، نتيجة لوعي تطوير مصر المبكر بأهمية خلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار للمساعدة في تحقيق آمال وتطلعات الشباب املًا في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مصر.



وكان لاتفاقية تطوير مصر مع جامعة نيو جيرسي للعلوم والتكنولوجيا (NJIT)دور محوري في إنشاء وعي شعبي غير مسبوق عن أهمية دعم ريادة الأعمال مع مراعاة الجودة كأولوية قصوى، وذلك باعتبار الجامعة أول فرع دولي لجامعة أمريكية في مصر (IBC) داخل الحرم الجامعي المستهدف إنشاؤه في مشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي. تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تعمل تطوير مصر على توقيعها لاستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية من أمريكا وإنجلترا بالمنطقة التعليمية التي ستقام على مساحة 90 فدانا بمشروع بلومفيلدز.



جدير بالذكر أن أسبوع جورج واشنطن لريادة الأعمال يهدف إلى تمهيد الطريق أمام فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال (GEN) سنويًا خلال شهر نوفمبر في أكثر من 170 دولة علي مستوي العالم، ويجمع أكثر من 10 ملايين شخص في عشرات الآلاف من الفعاليات والأنشطة والمسابقات والبرامج التي تضم عددًا كبيرًا من المهتمين والعاملين في مجال ريادة الأعمال ويختص هذا الأسبوع بالترويج لمنظومة سليمة وملائمة لخلق فرص عمل جديدة، وتعليم وتدريب الأفراد ودعم الابتكار والإبداع.



ومن المقرر عقد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) هذا العام خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2019، كانت تطوير مصر خلال الأعوام الماضية هي الراعي الرئيسي لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، كما وقعت مؤخرًا على اتفاقية جديدة لرعاية أنشطة وفعاليات هذا الأسبوع خلال الأعوام الثلاث القادمة.