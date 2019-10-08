شخصيات وبطولات حرب أكتوبر بثقافة الفيوم

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد الفرع محاضرة بعنوان "شخصيات وبطولات من حرب أكتوبر" بمدرسة الناصرية الإعدادية للبنات، حاضرها محمد عويس، الذي تحدث خلالها عن حرب الكرامة، أسبابها وكيفية الاستعداد لها، كما تناول حرب الاستنزاف وبسالة الجندي المصري، مشيرا لبعض الشخصيات والأبطال مثل الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي أسد سيناء، سيد زكريا خليل، اللواء باقي زكي يوسف رئيس فرع المركبات بالجيش الثالث الميداني أثناء حرب أكتوبر وصاحب فكرة استخدام ضخ المياه لإحداث ثغرات في الساتر الترابي المعروف بخط بارليف.



أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "أكتوبر العزة والكرامة" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر حاضرها الشاعرأحمد طوسون، أوضح بأنه سيظل يوم الفخر واستعادة الكرامة، الذى استطاعت فيه القوات المسلحة أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة، من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى وعودة جزء عزيز من أرض الوطن "سيناء"، كما نظّمت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان"أبطال صنعوا النصر" حاضرها حسين عبد البر، الذي تحدث عن حرب أكتوبر التي هي إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي، وهي حرب لاسترداد شبه جزيرة سيناء والجولان التي سبق أن احتلتها إسرائيل وفي النهاية نجحت وتحققت أهداف الحرب واسترداد مصر كامله وإعادة كرامتها وحريتها أمام العالم كله.



عقد قسم الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة عن "انتصارات أكتوبر" تضمنت المحاضرة أسباب الحرب وخطة الحرب وتحطيم خط بارليف، كما أكدت أن حرب أكتوبر من أعظم الحروب التى قامت بها مصر وأن السبب الذى دفع المصريون لخوض الحرب هو سيطرة إسرائيل على شبه جزيرة سيناء، ولذلك قام الرئيس محمد انور السادات بخوض هذه الحرب وقام بوضع خطة عسكرية فى غاية الذكاء وأعاد ترتيب الجيش المصرى، كما أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم بالتعاون مع مكتب توجية الخدمة الاجتماعية المدرسية التابع لإدارة غرب التعليمية محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" حاضرها كرم عيسى موجه بمكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، الذي تحدث عن الدور الوطني للجيش المصري والأخطار التي تتعرض لها مصر، ومميزات الدولة المصرية وموقعها الاستراتيجي ، وتاريخ الصراع المصري الاسرائيلي، ومنوها للحروب الأربعة بين مصر وإسرائيل.



نفّذ قسم ثقافة الطفل بالفرع ورشة فنية بمناسبة انتصارات أكتوبر بمكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم مع تلاميذ مدرسة العسيلى الابتدائية وعمل مجسم لدبابة باستخدام كانز البيبسى وورق الكانسون الملون وعلبة زبادى فارغة وفوم اسود وشاليموه، بينما نفّذت مكتبة حي جنوب الفرعية ورشة رسم مع أطفال مدرسة الشيخ حسن الابتدائية لنقل صورة عن العبور.



عقدت مكتبة قلمشاة الفرعية ندوة بعنوان "كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية" لهاني مفتاح الذي تحدث عن مفهوم المخلفات الزراعية والاستفادة منها عن طريق تحويلها إلى علف حيواني أو تحويلها الى كومبست سماد عضوى يدر دخلا إضافيا وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية المعنية.