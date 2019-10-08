مسابقات ومناقشات عن انتصارات أكتوبر بالسويس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس مسابقة في المعلومات العامة، تحت إشراف مسئول النشاط الذي تناول أسئلة عن حرب أكتوبر.



قام بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي بمناقشة كتاب "الغلاف الجوي والحياة" تحت إشراف مسئولة النشاط التي عرفت الغلاف الجوي ووظيفته قائلة: لقد ميز الله سبحانه وتعالى كوكب الأرض عن باقي الكواكب بالغلاف الجوي الذي يحيط به، وهو عبارة عـن هواء ومواد صلبة وسائلة دقيقة تحيط بالكرة الأرضية، ويتكون الهواء من خليط من الغازات بنسب مختلفة حسب نوعية كل مكون من تلك المكونات، وللغلاف الجوي إهمية كبيرة للأرض فهو يوفر البيئة الصالحة للحياة، حيث يزود الكائنات الحية بالهواء ويحميها من الإشعاعات الكونية الضارة وينظم انتشار الضوء ويسمح لنفاذ قسم من الإشعاع الشمسي الذي تمتصه الأرض مما يوفر الدفء ويحافظ على درجة حرارة الكرة الأرضية ويساهم في تنظيم درجة حرارتها.