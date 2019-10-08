التجارة: الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية

أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية فى البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.



وأشار خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم الثلاثاء إلى أن هناك فرصًا استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال الكورية بالسوق المصرى خاصة في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.



وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية لمشروعات ريادة الأعمال الجديدة، وذلك من خلال إتاحة الوسائل والآليات والخدمات اللازمة لتنمية هذه المشروعات، مشيرًا إلى أهمية الدور المحورى لمجلس الأعمال المصرى الكوري فى استعراض فرص التعاون الاقتصادى المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية الكورية.



