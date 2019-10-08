التجارة: الاقتصاد المصرى الأسرع نموا بالشرق الأوسط

أكد وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الحالية تؤكد تجاوز مصر لجميع التحديات والصعاب التي واجهتها قبل عام 2013، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يعد حاليًا الأسرع نموًا بمنطقة دول الشرق الأوسط، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا.



وقال وزير التجارة والصناعة، خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم، الثلاثاء، إن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجايبة بلغت 5.6% خلال العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى 2017-2018، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو تصل الى 6% خلال العام المالى 2020-2021.



وأوضح الوزير أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى القائم على الاستقرار السياسى والأمنى، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الـ 4 الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة الجلالة، بالإضافة إلى مشروعات لاستزارع الأسماك ومدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مدينة الروبيكى للجلود والمشروع القومى للطرق.

