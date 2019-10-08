خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة في ظروف غامضة بطلخا

اختفت طالبة فى ظروف غامضة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة باختفاء دنيا إيهاب 18 عاما من مدينة طلخا.



وبسؤال والدها أكد أنها ذهبت لشراء بعض الاحتياجات ولم تعد من وقتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.