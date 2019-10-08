ضبط لص أثناء سرقته دراجة نارية داخل مستشفى بدمياط

فوجئ مرافق لمريض ترك دراجته النارية داخل مستشفى كفر سعد وتوجه إلى قسم الاستقبال، بمحاولة لص سرقة دراجته النارية.



وعلى الفور تمكن رجال الأمن بمستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، من ضبط اللص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية داخل المستشفى وقبل أن يتمكن من الهرب.



ولاحظ أحد رجال الأمن بالمستشفى أحد الأشخاص تشغيل دراجة نارية داخل المستشفى وعندها توجهوا نحوه، وبسؤاله ارتبك وحاول الفرار.



وتمكن رجال الأمن بالمستشفى من ضبطه وتسليمه إلى قوات قسم شرطة كفر سعد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة كفر سعد، وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.