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فن

أحمد رزق يكشف عن مفاجأة عن شخصيته في الممر.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:19 م
احمد رزق
احمد رزق
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد رزق عن مفاجأة بعد عرض فيلم "الممر"، الذى كان حديث السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة، خاصة شخصية المراسل الحربي إحسان التي قدمها، وهو أنه قد حذفت منها بعض المشاهد.

وقال أحمد رزق، خلال لقائه في برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه أدرك هذا الأمر بعد عرض الفيلم تجاريا وبعد مشاهدته في العرض الخاص، حيث كان هناك بعض المشاهد التي تم حذفها من خلال المخرج.

وأضاف أحمد رزق: "المخرج له حرية التصرف وأرى أن ما حذفه شريف عرفة غير مؤثر على أحداث الفيلم أو الشخصية التي تقبلتها بشكلها النهائي".

يذكر أن فيلم "الممر" يقوم ببطولته كل من أحمد عز وأحمد صلاح حسنى ومحمد فراج، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
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