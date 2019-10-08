شاهد.. كيف واجه مجند ثعبان كوبرا ضخما.. لن تصدق ما حدث

أظهرت لقطات مثيرة جنديا ماليزيا وهو يتعامل مع ثعبان كوبرا ضخم على طريق ريفي، وذلك من خلال دفعه إلى الأرض قبل أن يسحبه إلى رأسه.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط الفيديو بواسطة أحد المارة، بينما كان الجندي الماليزي، من جيش تينتارا دارات، يسير في طريق ترابي محاط بأوراق الشجر.



ويظهر في الفيديو ثعبان كوبرا ضخم رأسه مرفوع بطول موازٍ لخصر الجندي الماليزي، بينما كان يقف المجند، الذي كان يرتدي زيًا كاكيًا أخضر كاملًا، ويداه في خصره، حيث كان يحدق في الأفعى السامة التي يبدو أن طولها يزيد على ستة أقدام.



وبدأ المجند بالتمايل بهدوء إلى الأمام، في حين كان يقوم بحركات غريبة بيديه وقدميه.



وكان الثعبان في حالة من الثبات حين اقترب المجند للمسه، وفي النهاية حين تمكن المجند من الإمساك برأس الثعبان السام والضغط عليه، ثنى الأفعى رأسه ببطء.



وظل المجند يتصارع مع الثعبان لفترة وجيزة حتى تمكن من السيطرة عليه، ليبتسم أمام الكاميرا التي تقوم بتصويره تعبيرًا عن انتصاره على الأفعى.



