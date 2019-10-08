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أخبار البلد

خريطة الوحدات الصحية المخصصة لسيناء بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل بدء التسجيل لأهالي محافظة أسوان بالوحدات والمراكز المحددة التي ننشر أسماءها تسهيلًا على المواطنين، وهي كالآتي:-

«أسوان- الشلال- الصداقة الجديدة- غرب سهيل- كلابشة- الكرور- غرب أسوان- كيما- المحمودية- المقلة- العلاقي- الكوبانية - أبو الريش قبلي- صحاري- دراو- نجع ونس- الشطب- الجعافرة- القفطية- الشيخ إبراهيم- الحربياب- كوم امبو- سبيل مكي- منيحة- عزبة العرب- الإسماعيلية- حجازة- العتمور - العتمور المستجد- الكفور- جعفر الصادق- سلوا قبلي- عرب كيما- رعاية طفل- الكاجوج- نصر النوبة - ابريم- قورته ثالث- العلاقي- دابود - وادى العرب - الدر وتنقالة- المالكي - الكرامة - عنيبة - إدفو شرق- المفالسة المحاميد - اللديد - العوينية - الشراونة قبلي - النزل - الشيخ علي - إدفو غرب - عمرو بن العاص- العوضلاب -النخل- المريناب- الرمادي بحري - الوقادب - رعاية طفل إدفو - حاجر البلاليص- العكارمية - الرمادي قبلي- الغوالية- الرقيقين - حاجر أبو خليفة- الغنيمية».
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