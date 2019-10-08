الصلاة عليه اليوم.. وفاة شيخ أكبر قبائل السعودية

توفي شيخ شمل قبيلة العوازم حبيب بن عيد بن جامع، في مدينة الدمام بعد صراع مع المرض، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء في النعيرية التابعة لمنطقة عرعر وقيبلة العوازم هى أكبر قبائل المملكة العربية السعودية.



ونسب شيخ شمل العوازم هو حبيب بن عيد بن حبيب بن سعود بن حبيب بن عايد بن جامع.



وساهم موقف الشيخ حبيب، الذي طلب "الفزعة" في جمع أكبر دية في التاريخ والتي بلغت 10 مليون دينار (33 مليون دولار) للقاتل الكويتي خالد نقا العازمي بإخراجه من سجنه الذي قضى فيه 19 عاما على خلفية قتله مواطنته الإعلامية هداية سلطان.



و لعب الشيخ الراحل دورا هاما في تهدئة الأوضاع السياسية في دولة الكويت عام 2012، وذلك خلال زيارته لها ومقابلته أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.



وتعتبر قبيلة العوازم أحد أهم القبائل العربية الممتدة في منطقة الخليج وإحدى قبائل هوازن الكثيرة في هذا العصر، وهي تنحدر في الأصل من الجزيرة العربية وامتدت إلى عدة دول عربية، لكن ظل ثقلها الأكبر قائما في دولة الكويت.



ولعب العوازم دورا هاما في تثبيت أركان المملكة العربية السعودية ومساندة مؤسسها الملك عبدالعزيز، كما كان لهم دور بارز في أحداث سياسية بارزة في الكويت.