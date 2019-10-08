وصفتهم بالمتمردين.. ميليشيات موالية لإيران بالعراق تستعد لقتل المتظاهرين

كشفت صحيفة سعودية عن أهم الأسلحة الإيرانية التي ستستخدمها بكثافة في قمع مظاهرات العراقيين، وهي مليشيات خاصة بها أبدت استعدادها الكامل لتوجيه الرصاص نحو قلوب المتظاهرين العراقيين حتى الشيعة منهم.



وصرح رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض بأن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي انقلاب أو تمرد في العراق، للتتزامن مع تصريحات النظام الإيراني بأن هناك من يريد شق الصف وإفساد العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، وفق صحيفة الوطن السعودية.



قالت الشرطة العراقية أمس، إن اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل في حي مدينة الصدر بشرق بغداد مما يرفع عدد قتلى أعمال العنف التي بدأت قبل نحو أسبوع إلى 110 على الأقل.



وقال الجيش في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه «سينسحب من الحي السكني مترامي الأطراف وسيسلم السيطرة للشرطة» في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ عبد المهدي في مكالمة هاتفية بأنه يثق في القوات العراقية ويدعم الحكومة في سبيل تعزيز الأمن.



أضاف البيان «واستعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار».



اعتبر محللون أن تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس، حول العراق هي بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لذراع نظام الملالي في العراق «الحشد الشعبي» لتنفيذ أعمال القتل والتخريب وقمع المتظاهرين.



وبعد ليلة من الفوضى في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، والتي تعتبر معقلا لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية «تآمر» باءت بالفشل.



واشتعل فتيل الاحتجاجات في بغداد يوم الثلاثاء الماضي مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد في أوساط القادة والسياسيين. وامتدت الاضطرابات إلى عدد من مدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية.



ويطالب المحتجون بتغيير ما يصفونه بنظام فاسد تماما ونخبة سياسية أعادت البلاد إلى الوراء رغم مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.





