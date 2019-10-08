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أخبار العالم

السودان يتلقى نصف دعم تعهدت به السعودية والإمارات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:36 م
السودان يتلقى نصف
السودان يتلقى نصف دعم تعهدت به السعودية والإمارات
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رويترز
قال وزير مالية السودان إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

واتفقت الدولتان الخليجيتان على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في وقت متأخر أمس الاثنين إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.
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