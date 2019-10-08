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اقتصاد

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:26 م
جانب من المنتدى
جانب من المنتدى
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ولاء عبد الكريم - تصوير عمرو سيد
قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن مجلس الأعمال المصري الكوري وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب النجاح غير المسبوق الذي يحققه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، حيث يعتبر الاقتصاد المصري أسرع اقتصاد في المنطقة.

وأكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن هناك المزيد من الجهود الواجب بذلها من البلدين لتشجيع وتسهيل المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر، حيث يمكن للجانبين دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وكوريا.

وأشار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إلى أن عام 2020 سيمثل بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الداعم لرخاء الشعبين المصري والكوري.

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