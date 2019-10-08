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محافظات

قافلة طبية مجانية.. الكشف على 222 حالة بقرى مرسى علم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:33 م
قافلة طبية مجانية..
قافلة طبية مجانية.. الكشف على 222 حالة بقري مرسى علم
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 222 مواطنا، ضمن قافلة طبية مجانية تابعة للمديرية بقرى جنوب مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تحت إشراف الدكتورة وفاء الصادق، رئيس القوافل العلاجية بوزارة الصحة، وبمشاركة فريق إشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر الدكتورة نصرة سعد منسق القوافل، أقيمت قافلة طبية علاجية، بقرى برانيس، وعرب صالح بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، تم الكشف على 222 حالة.

وأضاف "مرعي" القافلة الطبية ضمت جميع التخصصات، منها باطنة، وأطفال، وجراحة، ورمد، وأسنان، وأشعة، ومعمل، ونسا، وجلدية وقلب،موضحًا تم إجراء الفحوصات المعملية على 21 حالة، وإحالة 4 حالات إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج 2 قرار علاج على نفقة الدولة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر في جميع مدن المحافظة.
قافلة طبية مجانية.. الكشف على 222 حالة بقرى مرسى علم
قافلة طبية مجانية.. الكشف على 222 حالة بقرى مرسى علم
قافلة طبية مجانية.. الكشف على 222 حالة بقرى مرسى علم
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