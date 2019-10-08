أهلي ٢٠٠١ يستعد لوادي دجلة بدون راحة

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ تدريباته اليوم الثلاثاء دون الحصول على راحة، استعدادًا لمباراته أمام فريق وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في بطولة الجمهورية.



ولم يحصل الفريق على راحة رغم خوضه مباراة أمس أمام المصري، والتي خسر خلالها بهدفين لهدف، وذلك نظرًا لضيق الوقت، حيث يستعد للمباراة المقبلة أمام دجلة، ضمن الجولة التاسعة من البطولة.



ويمتلك الأهلي ١٥ نقطة جمعهم من الفوز في ٥ مباريات والهزيمة في ٣ مباريات، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، وخسر أمام المصري ١ – ٢، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.



