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أخبار البلد

"البيطريين" تعقد ورشة عمل عن فشل حملات تحصينات المواشي غدا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور علي سعد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، انه تم توجيه دعوة للمشاركة بورشة عمل "اقتصاد وطن.. وصحة مواطن"، لكافة الجهات المختصة والقائمين على هذا القطاع في الجهات التنفيذية، حرصا على الوصول لأفضل الحلول والخروج من أزمة ومشكلات الثروة الحيوانية، والرد على مشكلات المهنة التي يراها الأطباء البيطريون وأصحاب المزارع.

وأوضح عضو المجلس، ان اللجنة تعقد ظهر الأربعاء القادم، لمناقشة المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية، ومشكلات الأطباء البيطريين العاملين في المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل انتشار الأمراض والأوبئة بعدة محافظات.

وأضاف علي، أنّ أبرز محاور الورشة، معرفة سبب انتشار الأوبئة في المواشي رغم تحصينها، وما هي الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على مرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.
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