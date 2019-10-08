إحباط وفشل.. خبير سياسي يكشف سر هجوم تركيا المتواصل على مصر

كشف خبير سياسي، عن سر هجوم تركيا المستمر على مصر، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاقد على مصر.



وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لموقع "المونيتور"، إن مصر حققت بلا شك نجاحات هائلة في منتدى غاز شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب الرئيس رجب طيب أردوغان.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المنتدى كان المسمار الأخير في نعش أحلام أردوغان لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وتصدير الغاز إلى أوروبا لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، حيث حلت القاهرة محل أنقرة في ذلك الأمر.



ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن هذا السبب جعل أردوغان، لا يفوت أي فرصة للهجوم على مصر، حيث ظهر الأمر جليا في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ردت عليه وزارة الخارجية المصرية ببيان كشفت فيه بالأرقام الدقيقة كذب أردوغان.



وأشار الخبير السياسي إلى أن مصر أحبطت جميع المخططات التركية الطامعة في غاز شرق البحر المتوسط ​​بعد توقيع اتفاقيات الطاقة مع قبرص، مؤكدا أن القيادة التركية محبطة، ما دفعها لاستعراض نفسها بتصريحات مزيفة للتستر على فشلها في هذا المجال.