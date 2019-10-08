الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: ترشيد المياه المستخدمة في الري يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

أكد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أن ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري ضرورة ملحة ويتوافق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وقال أنغبو، خلال زيارة ميدانية لقرى محافظة بني سويف صباح اليوم، إن زيارته الحالية لــ مصر تأتي لمناقشة استثمارات الصندوق الحالية الهادفة لتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، وتقليل الفقر في تلك المناطق، وتشجيع السكان على القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية.



من جانبه قال وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، إن مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة يهدف إلى توفير مياه الري وترشيد استخدامها في الأراضي الزراعية.



وأضاف وزير الزراعة أن المرحلة الحالية فى أمس الحاجة لترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة، لافتا إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا فى ري الأراضى الزراعية.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية إلى مشروع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، في بني سويف والذي يتمثل فى مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة.

