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أخبار العالم

خلال أيام بالسعودية.. مدرسة نسائية خاصة لتعليم قيادة السيارات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:30 م
سيدة سعودية تقود
سيدة سعودية تقود سيارتها
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محمد علي
تنفيذًا لتوجهات القيادة السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات في قرارٍ تاريخي تم تدشينه أواخر العام قبل الماضي2017، بدأت عدد من مدن المملكة في توفير أماكن لتعليم السيدات قيادة المركبات.

وفي هذا، فقد أكدت جامعة الطائف جنوب المملكة والإدارة العامة للمرور، تحضيراتهما لإطلاق أول مدرسة تعليم قيادة المركبات للنساء خلال أيام، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وتسعى الجهات المختصة، إلى إنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للرجال والنساء، ذات مواصفات عالمية وبأفضل الممارسات الرائدة، وتقديم خدمات التعليم النظري والعملي والمحاكاة والتدريب والتحكم في المركبة قبل الخروج إلى الطريق، وتنتهي هذه المراحل بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن.

وفي 26 سبتمبر 2017 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.
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