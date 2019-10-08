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منوعات

بلطجي يقتحم منزل حبيبته السابقة ويضربها بوحشية.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
سجن بلطجي لمدة 14 عاما بعد أن اقتحم منزل حبيبته السابقة وأقدم على ضربها بوحشية وطعنها بالسكين وهو شبه واعٍ.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت مكالمة سجلتها الشرطة البريطانية حين كانت الضحية تستنجد بهم من حبيبها البلطجي، قيام المتهم آرون مارسدن بوث، 27 سنة، بكسر الباب الأمامي لمنزل شريكته السابقة زهرة ريشيل في مقاطعة ديربيشاير البريطانية، وهي تصرخ في رعب وتطلب مساعدة من الشرطة في فبراير من هذا العام.

وبعد أن اقتحم المتهم المنزل، ضرب عاملة صالون التجميل التي تبلغ من العمر الآن 31 عاما، وأقدم على ضربها بوحشية قبل أن تتمكن من الفرار من العقار.

وأوضحت التحريات ان المتهم أمسك بسكين من المطبخ وركض وراء حبيبته السابقة أثناء هروبها من المنزل، وطعنها في ساقيها وجنبها قبل أن يضع السكين حول حلقها ويخبر رجال الشرطة الذين كادوا يصلون إلى مكان الحادث، أنه سيقتلها إن اقتربوا منه.

وخاضت الشرطة المسلحة مواجهة مع البلطجي لمدة ثلاث ساعات حتى تم القبض عليه، حيث نقلت ريشيل إلى المستشفى عقب تعرضها للحادث المروع.

فيما استمر المتهم في الإقرار بأنه مذنب في إصابته بقصد، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا بينما كانت ضحيته تراقب من المعرض العام في ملعب مانشستر كراون.
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