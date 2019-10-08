الطيار المجنون: صاروخ أروح لمين حقق النصر في حرب 6 أكتوبر.. فيديو

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، لواء طيار وأحد مقاتلي حرب أكتوبر الملقب من قبل الإسرائيليين بـ «الطيار المجنون»، إنه نتيجة حرب الاستنزاف التي استمرت على مدار 6 سنوات جاءت انتصارات حرب 6 أكتوبر، متابعا: "كنت ضمن المائة طيار الذين كلّفوا بالدفاع عن مصر".



وأكد اللواء الطيار أحمد المنصوري، أنه بالاستعانة بالله أصبح صاحب أطول معركة جوية استمرت لمدة 13 دقيقة مع طائرتين من العدو، وأنه برغم قدم الطائرات والأسلحة المستخدمة في الجيش المصري تصدت للطائرات الأمريكية المتطورة.



وتابع أحد مقاتلي حرب أكتوبر، قائلًا إنه بالرغم من قدرتهم على تطوير هذه الأسلحة وتزويدها بالوقود والصواريخ وأيضًا كما ورد منه: "زودناها بالروح وبـ الله أكبر اللي كانت بتفزع بالعدو"، وذكر أنه «برغم أن الطائرات الروسية صواريخها كانت من الممكن أن ترجع لك في الآخر وتدمر طائرتك ولذلك سمى بصاروخ "أروح لمين" أما بالنسبة الطائرات الأمريكية المتطورة كان صاروخها يسمي ب Fire and Forget بمعني "أضرب وأنسى" ومع ذلك استطاع الطيارون المصريون بتدمير هذه الطائرات المتطورة والنصر رغم ضعف الإمكانات».



وأردف أن ما اعتمد عليه هو إعمال عقله واختيار التكتيك المناسب للهجوم متابعًا: "أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع"، وأصبح ليس هناك أي أهمية لوجود قنابل ذرية للعبور واستطاع الجيش العبور بألف دبابة وألفين مدفع و100 ألف جندي و5 فرق و225 طائرة في وضح النهار.



وتم الانتهاء من آخر طلعة جوية يوم 24 أكتوبر معركة السويس، وارتفاع الروح المعنوية للشعب المصري أجمع و الاحتفال بالذكري ال 46 لحرب أكتوبر المجيدة.

