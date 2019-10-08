Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السفير الفرنسى بالقاهرة: نطمح لربط ملايين الأسر المصرية بشبكة الغاز

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:39 م
ستيفان روماتييه،
ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة
Advertisements
علياء فوزى و محمد يحيى
أكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن بلاده لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستثمار والتعاون الدولي، ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية،مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم اثر كبير على الأسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.

وتضمنت المنحتين: الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 مليون يورو، الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو.

يشار أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلي 2023، مليار يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. مصر وفرنسا توقعان منحتين لدعم الطاقة

فرنسا تدعم قطاع الطاقة وتوصيل الغاز فى مصر بـ 71 مليون يورو

ترشيحاتنا

فتح ورشة ميكانيكا.. مهنة أحمد مظهر بعد اعتزاله الفن

قلق في الترجي قبل ساعات من إعلان قرار حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية

شاهد.. كيف واجه مجند ثعبان كوبرا ضخما.. لن تصدق ما حدث

عيار 21 بـ 671 جنيها للجرام .. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8- 10- 2019.. فيديو

بدون أدوية.. 4 أطعمة تحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يواجه اتهامًا بقتل ابنه المعاق.. غموض الجريمة ينكشف بعد 16 عامًا

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية

بفستان كاروهات.. منة فضالي على الشاطئ في جلسة تصوير جديدة