السفير الفرنسى بالقاهرة: نطمح لربط ملايين الأسر المصرية بشبكة الغاز

أكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن بلاده لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.



جاء ذلك خلال توقيع منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستثمار والتعاون الدولي، ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية،مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية.



وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم اثر كبير على الأسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.



وتضمنت المنحتين: الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 مليون يورو، الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو.



يشار أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلي 2023، مليار يورو.