كيم كارداشيان في تصريح صادم : حذروا كاني ويست من الزواج مني

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ان هناك كثيرين حذروا زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست من الارتباط بها، لافتة إلى أنهم حذروا من أضرار قد تلحق بمجال عمله الفني إذا تزوج منها.



وقالت كيم كارداشيان في الفيلم الوثائقي True Hollywood Story :" مستشاريه قالوا له اذا ارتبط بـ كيم كارداشيان سوف ينعكس عليك صورة سيئة فليس من السهل الارتباط بنجمة تلفزيون الواقع ".



واضافت :" دائما كانوا يكررون جملة لا تستطيع ان تكون معها ولكن كان يجبيهم لا استطيع أنا احبها".



ولفتت كيم كارداشيان الى ان عندما التقى بها عام 2002، وبدأ بالسؤال عنها لجمع معلومات كان هناك أطراف تفسد العلاقة وتقول اني في الاساس لدي حبيب وحينها كانت معلومة خاطئة.



يشار الى ان كيم كارداشيان تزوجت من كاني ويست في 2204، وأنجبت منه 4 اطفال نورث، سانت، شيكاجو و Psalm.