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رياضة

مدير الكرة بنادى بنى سويف : ليس من حق أحد التدخل في الفريق

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:30 م
بني سويف
بني سويف
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كتب: رباب الهوارى
خرج ياسر التونى مدير الكرة بنادى بنى سويف ، عن صمته وأعلن عن غضبه من تدخل البعض في أمور الفريق .

وقال لصدى البلد: ليس من حق اى احد من الأندية المنافسه التدخل او تناول اى قضايا تتعلق بفريقنا و لن نسمح بذلك ، وأتعجب من قيام مدير فنى لفريق منافس فى المجموعة بالتعليق على فريقنا وتوجيه النقد والتدخل فى أمور فنية بدلا من التركيز فى عمله ومحاولة التوصل لأسباب عدم نجاح تجاربه السابقة ومعالجتها .

وأشار الي ان مجلس اداره نادى بنى سويف يحترم ويقدر كل ادارات الأندية المنافسه لنا فى المجموعه و تربطنا علاقات يسودها كل الود و الاحترام و نعلم ان هذه تصرفات فردية من عناصر بالجهاز الفنى خارجة عن سيطرة مجلس اداره النادى المنافس ومن المستحيل ان يقوم اى فرد من أفراد المنظومه الكرويه بنادى بنى سويف حاليا بالقيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤوله التى قد تتسبب فى افتعال الفتن و الأزمات و التى دائمًا يكون سببها عناصر دائمًا يرتبط اسمها بالأزمات و الفتن فى ملاعب المجموعه ، لأن اى فرد ينتمى حاليًا لمنظومة الكرة بنادى بنى سويف يحترم اسم نادى بنى سويف و مجلس إدارته .
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