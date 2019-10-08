فيديوجراف| ياسمين الخطيب ومحمد صلاح في صورة واحدة

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها مع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على هامش حفل تسليم جائزة رجل العام التي أقيمت بالإمارات.



وكتبت ياسمين تعليقا على الصورة، قائلة: " وأخيرًا التقينا.. محمد صلاح أفضل رجال العام 2019".



ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها .. ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي....