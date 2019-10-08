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منوعات

مشاجرة بين سيدتين كادت تتحول إلى مجزرة.. شاهد التفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت لقطات مروعة لحظة فض شرطة لندن شجارا عنيفا بين سيدتين،  في حين يظهر رجل يحاول طعن احدى المتشاجرتين بزوج من المفاتيح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميلي"، هرع ضباط الشرطة لفض مشاجرة التي شاهدها عشرات المارة، في  إحدى الزوايا في شارع مانور بارك، شرق لندن.

وحاولت الشرطة تهدئة الموقف ليظهر عبر الفيديو صوت صرخ يردد قائلًا ابقى هنا ابتعد عن الطريق من الذي طعن وأين طعنت.

فيما ألقى رجال المباحث القبض على امرأتين في العشرينات من العمر للاشتباه في إصابتهم بأذى جسدي خطير واقتادوهما إلى مراكز الشرطة قبل إطلاق سراحهما بكفالة.

ونفت الشرطة طعن أي شخص خلال الواقعة وقالت إنه لم ترد أي تقارير عن أي إصابات خطيرة ، على الرغم من مزاعم وسائل الإعلام الاجتماعية بأن المرأة قد تم طعنها حتى الموت.

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