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مرأة

طريقة عمل الباستا بالرنجة خطوة بخطوة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يحب البعض الأكلات من المطبخ الأوروبي وخاصة الإيطالي فنقدم طريقة عمل الباستا بالرنجة بطريقة بسيطة وسريعة للشيف أماني رفعت وإليكم الطريقة..

مكونات المكرونة بالرنجة
* 1 رنجة شرائح مدخنة
* مكرونة
* ربع كوب عصير ليمون
* 4 فصوص ثوم شرائح
* 2 طماطم مكعبات
* فلفل حار
* بقدونس
* زيت زيتون

طريقة التحضير
* اسلقي المكرونة بالملح والزيت .
* ضعي زيت الزيتون مع الرنجة واتركيها لمدة نصف ساعة.
* خلط الفلفل والطماطم ثم نضعه على الرنجة ثم ضعي ماء سلق المكرونة.
* رشي البقدونس والفلفل الاحمر بعد خلط المكرونة بالرنجة وتقدم ساخنة.
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