طريقة عمل الباستا بالرنجة خطوة بخطوة

يحب البعض الأكلات من المطبخ الأوروبي وخاصة الإيطالي فنقدم طريقة عمل الباستا بالرنجة بطريقة بسيطة وسريعة للشيف أماني رفعت وإليكم الطريقة..
مكونات المكرونة بالرنجة
* 1 رنجة شرائح مدخنة
* مكرونة
* ربع كوب عصير ليمون
* 4 فصوص ثوم شرائح
* 2 طماطم مكعبات
* فلفل حار
* بقدونس
* زيت زيتون
طريقة التحضير
* اسلقي المكرونة بالملح والزيت .
* ضعي زيت الزيتون مع الرنجة واتركيها لمدة نصف ساعة.
* خلط الفلفل والطماطم ثم نضعه على الرنجة ثم ضعي ماء سلق المكرونة.
* رشي البقدونس والفلفل الاحمر بعد خلط المكرونة بالرنجة وتقدم ساخنة.
مكونات المكرونة بالرنجة
* 1 رنجة شرائح مدخنة
* مكرونة
* ربع كوب عصير ليمون
* 4 فصوص ثوم شرائح
* 2 طماطم مكعبات
* فلفل حار
* بقدونس
* زيت زيتون
طريقة التحضير
* اسلقي المكرونة بالملح والزيت .
* ضعي زيت الزيتون مع الرنجة واتركيها لمدة نصف ساعة.
* خلط الفلفل والطماطم ثم نضعه على الرنجة ثم ضعي ماء سلق المكرونة.
* رشي البقدونس والفلفل الاحمر بعد خلط المكرونة بالرنجة وتقدم ساخنة.