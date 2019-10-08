طريقة عمل الباستا بالرنجة خطوة بخطوة

يحب البعض الأكلات من المطبخ الأوروبي وخاصة الإيطالي فنقدم طريقة عمل الباستا بالرنجة بطريقة بسيطة وسريعة للشيف أماني رفعت وإليكم الطريقة..



مكونات المكرونة بالرنجة

* 1 رنجة شرائح مدخنة

* مكرونة

* ربع كوب عصير ليمون

* 4 فصوص ثوم شرائح

* 2 طماطم مكعبات

* فلفل حار

* بقدونس

* زيت زيتون



طريقة التحضير

* اسلقي المكرونة بالملح والزيت .

* ضعي زيت الزيتون مع الرنجة واتركيها لمدة نصف ساعة.

* خلط الفلفل والطماطم ثم نضعه على الرنجة ثم ضعي ماء سلق المكرونة.

* رشي البقدونس والفلفل الاحمر بعد خلط المكرونة بالرنجة وتقدم ساخنة.