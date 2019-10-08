فتاوى تشغل الأذهان.. تشميت العاطس فرض عين أم كفاية.. حكم وضع التماثيل في المنزل للزينة.. هل يجوز ذبح جمل عقيقة عن ولدين.. والحمل نصيب وأقدار وعلى المرأة تحصين نفسها بهذه الطريقة.. فيديو

هل يجوز ذبح جمل عقيقة عن ولدين

هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية

حكم وضع التماثيل في المنزل للزينة

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحمل نصيب وأقدار وعلى المرأة أن تحصن نفسها لو كان لديها مشكلة روحية، وذلك عن طريق الرقية الشرعية بأن تقرأها مرتين صباحًا ومساءً، ثم صلاة ركعتن بنية قضاء الحاجة، حيث تقرأ في الركعة الأولى سورتي الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية تقرأ الفاتحة والإخلاص، وتدعو أن يرزقها الله بالذرية الصالحة.وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الدعاء يجعل الإنسان قريبا من الله عز وجل حيث يقول الله تعالى "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان"، كما أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حث المسلمين على أن يكونوا دائمي الدعاء، حتى في أشد المصائب، وذلك لأن الدعاء يغير من القدر الذي يصيب الإنسان، ويخفف شدته، ويجعل الإنسان مستسلمًا لأمر الله.من ناحية أخرى، ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "رزقني الله بولدين، فهل يجوز لي ذبح جمل عقيقة عنهما؟".ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وفعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) وفعلها أصحابه، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَق وَيُسَمَّى"، فإن لم تكن في اليوم السابع، ففى اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن ففي اليوم الحادى والعشرين فإن لم يكن ففي أي وقت.وأضاف: "يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال (صلى الله عليه وسلم): «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الاثنين "جمل" وإن كان من الأفضل ذبح شاتين عن كل مولود.ولفت إلى أن ما يجرى على الأضحية من الأحكام ينطبق أيضا على العقيقة، إلا أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تشميت العاطس، إن التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبوهريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ»، أخرجه البخاري في صحيحه.وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال: "هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية؟"، أن العلماء اتفقوا على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: "الحمد لله"، ولو زاد: "رب العالمين" كان أحسن كفعل ابن مسعود، ولو قال: "الحمد لله على كل حال" كان أفضل كفعل ابن عمر، وقيل: يقول: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" كفعل غيرهما، وأن يقال المسلم لأخيه العاطس: "يرحمك الله"، فيرد عليه العاطس بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم"، وذلك لما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ للهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))، أخرجه البخاري في صحيحه.وأشار إلى أن الفقهاء نصوا على أن تشميت العاطس من الحقوق وهذا جاء فى الحديث الشريف "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكَ اللهُ"، فهو من حق المسلم على أخيه، لكنه ليس بفرض فهو من محاسن الشيم.من ناحية أخرى، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك اختلافًا بين العلماء حول وضع التماثيل للزينة في المنزل.وأضا الدكتور مجدى عاشور، فى إجابته عن سؤال مضمونه «ما حكم وضع التماثيل فى المنازل لو كانت للزينة؟»، أن هناك عدة آراء لوضع التماثيل للزينة فى المنزل، فهناك من قال بوضع التماثيل طالما أنها ليست كاملة، والبعض الآخر يقول إنها لو لم تكن كاملة فكأنه شيء ممتهن، أما المذهب الآخر يقول إنه إذا لم تتخذ للعبادة أو لمضاهاة خلق الله فتتخذها ولا شيء فيها كاملة أو ناقصة، والمذهب المختار أنه لا نضع التماثيل فى المنزل مطلقًا.وتابع: "هناك خلاف بين الفقهاء حول جواز ذلك من عدمه ولكن طالما هناك خلاف، إذا كنت لا تستطيع العيش في المنزل بدون هذه التماثيل، خاصة وأن هناك بعض الناس يحبون ذلك فلا بأس، أما إذا كنت تستطيع العيش بدونها فتركها أفضل".وقال المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن "العلة فى تحريم اقتناء التماثيل أو نحتها هو أن البعض ينحتونها للعبادة".وأضاف أنه إذا انتفت نية العبادة فى اقتناء التماثيل فيكون هذا ليس حرامًا، فإذا كان هناك طالب ينحت فهذا ليس حرامًا لأنها انتفت نية المضاهاة لخلق الله لأنه لا يضاهى ولا يعبد إلا الله فالتفت هاتان العلتان فهذا يكون جائزا.وورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يجوز العمل في تصنيع التماثيل الفرعونية في شكل أشخاص وحيوانات بغرض بيعها للسائحين؟".وقال الشيخ محمد عبد السميع، في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه يجوز استخدام وتصنيع تماثل الزينة بشرط، أن لا يقصد صانعها العبادة أو مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى.وأضاف أمين الفتوى، أنه في حالة أن يكون صنعها ليس بغرض العبادة أو نية مضاهاة خلق الله عز وجل، فقد أقرت دار الإفتاء المصرية بجواز استخدام هذه الأشياء من قبيل التعليم أو التذكير بالتاريخ.