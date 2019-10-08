حى المعادي يشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات

شن حى المعادى، بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر، حملة مكبرة على المبانى المخالفة والإشغالات، استهدفت الحملة إزالة الإشغالات المخالفة فى شارع 108 أمام محطة مترو حدائق المعادي وشارع دمشق ورفع مخلفات الكافهيات وإزالة خوازيق حديد بشارع 10 وشارع 68 وإيقاف الأعمال المخالفة بشارع 101، وغلق وتشميع الكافهيات المخالفة ورفع الاشغالات بشارع زهراء المعادي الرئيسي، وذلك بالتعاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات وإدارة المحلات بالتنسيق مع قسم المعادي وشرطة المرافق.



وأكد المهندس عادل عبد الظاهر، أن هناك حملات يومية ثابتة بالشوارع للوقوف على المشاكل التى تواجه المواطنين وحلها، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة.



وأشار رئيس حى المعادى إلى أن هناك تواصلا دائما على مدار اليوم لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التى تبذل لصالح المواطنين، مؤكدا التواجد الميدانى للجميع على مدار اليوم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم والتعامل بحزم مع أى مخالفات.