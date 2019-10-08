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منوعات

فاجئا المعازيم عقب عقد قرانهما بتصرف غريب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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مريم صليب
فاجأ عروسان أهلهما وأصدقاءهما في بولندا بعد أن أتموا مراسم الزواج في الكنيسة، بالتوقف بضع دقائق ممسكين هاتفيهما.

وسادت علامات التعجب بين المعازيم وتساءلوا عن سبب ذلك الوقت الذي أعطى فيه العروسان ظهريهما للجمهور وأمسكا هاتفيهما، حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية .

وتبين فيما بعد أنهنا أدارا وجهيهما عن الجمهور وكتبا على صفحة "فيس بوك" الخاصة بكل منهما أنهما حالا الحالة الاجتماعية من أعزب إلى متزوج.

واعتبر البعض تلك اللفتة تافهة، والبعض الآخر تناولها من الجانب الساخر ولم يعلق عليها من الأساس.
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