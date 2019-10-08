بيئة سليمة تساوي حياة.. انطلاق الأسبوع البيئى السابع بجامعة المنوفية 11 نوفمبر

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، استعدادات الجامعة القطاع للأسبوع البيئى السابع المقرر إنطلاقه في الحادي عشر من نوفمبر المقبل تحت شعار "بيئة سليمة تساوي حياة".



حيث استعرض الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد كلية الطب البيطري بالجامعة خطة الأسبوع الذي سيشمل في يومه الأول حفل الافتتاح ويعقبه افتتاح المعرض الفني المقرر إقامته في كلية الحقوق بمشاركة جميع كليات الجامعة.



هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات والقوافل على مدار الأسبوع من ضمنهم ندوة دينية توعوية للدكتور مجدي عاشور بالإضافة إلى مجموعة ندوات خاصة بالمياه والطب والبيئة المحيطة.

