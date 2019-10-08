خطة جديدة للبيت الأبيض لمواجهة عزل ترامب

كشفت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" أن البيت الأبيض على وشك الانتهاء من استراتيجية عالية المخاطر لمواجهة التهديد الماثل أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب مواصلة إجراءات عزله، وتهديد ذلك لمصيره الرئاسي، وتتضمن الخطة مماطلة وعرقلة سير إجراءات العزل، والتعتيم على الحقائق، ومهاجمة النواب الديمقراطيين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يتسارع فيه النواب الديمقراطيون بتقديم استدعاءات واستجوابات للرئيس الأمريكي ومسئولين آخرين على خلفية طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجراء تحقيق مع منافسه المرشح المحتمل للانتخابات الأمريكية جو بايدن ونجله "هانتر بايدن" الذى ترأس مجلس الإدارة في شركة الغاز الأوكرانية بريزما، مما يؤثر على سير الانتخابات الأمريكية.



ومن الخطوات المتوقعة حسب وكالة الأنباء، أن البيت الأبيض سيبدأ إرسال خطاب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يرفض الاستجواب وإجراءات العزل بسبب مواصلة الديمقراطيين لسير التحقيقات دون إجراء تصويت، ووقف التعاون مع المجلس خاصة فيما يتعلق بمسائل المراقبة.



ويشرع البيت الأبيض برفع دعاوى قضائية من الممكن أن تؤدى إلى سحب استجواب اتهام ترامب ووقف إجراءات عزله.



وهاجم ترامب الإجراءات بالأمس قائلا "ما فعله الديمقراطيون لهذا البلد غير معقول، ومن حسن الحظ أنني الرئيس، هذا الأمر يعزز سلطتى أكثر وليس العكس، لا يمكنكم أن تعزلوا رئيس بسبب قيامه بعمل عظيم، هذا احتيال".

