اتفاق على تشجيع الاستثمار بين مصر واليونان وقبرص

أعرب نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي عن رغبة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان لتوسيع التعاون المشترك واستمرار الحوار بينهم.



وأكد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان، أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار في البلدان الثلاثة من خلال توقيع عدد من الاتفاقات.



وأوضح الرئيس القبرصي انه تمت مناقشة التقدم الذي حدث في آلية التعاون الثلاثي خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والبيئة، معربا عن رغبته في مزيد من التعاون على صعيد مجال استغلال الغاز الطبيعي.



وأشار إلى أن مواطني البلدان الثلاثة يتعاونون في إطار برنامج العودة الي الجذور، موضحا أنه تمت مناقشة العديد من قضايا المنطقة وأكدوا علي ضرورة الحفاظ علي أمن واستقرار سوريا وليبيا وإقامة دولة فلسطينية .

