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فن

وسائل إعلام ومغردون عن حفل عمرو دياب بالأردن: حل أزمة السياحة وإضراب المعلمين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:01 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
تناولت وسائل الإعلام الأردنية حفل النجم عمرو دياب الذي أقيم بالعقبة يوم الجمعة الماضية.

وكان الحفل قد أثار حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر تغريدات مستخدمي موقع تويتر بالأردن.

المفارقة أن الحفل تزامن مع حل أزمة إضراب المعلمين في الأردن وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام والمغردين على تويتر لتوجيه النصح للحكومة بالتعاقد مع عمرو دياب لتقديم حفلات أسبوعية كنوع من الدعابة.

وذكر تقرير أعدته شبكة BBC أن حفل عمرو دياب ساهم في انعاش الحركة السياحية بمنطقة العقبة، حيث حضره أكثر من ١٢ ألف شخص، بالإضافة إلى زيادة حجوزات الفنادق بالت أمن مع الحفل بنسبة تصل إلى ٩٥‰.
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