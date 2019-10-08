رئيس وزراء اليونان: ندين التصرفات الاستفزازية التركية ..فيديو

أكد رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، أن مصر تعد الآن شريك قوى لليونان ورأس الحربة فى مجال الطاقة، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية للتعاون بين البلدين فى مجال الطاقة واستخراج البترول، موضحًا أنه تم توقيع برنامج لتشجيع الاستثمارات بين الدول الثلاثة مصر واليونان وقبرص .



وقال رئيس وزراء اليونان، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن اليونان تخرج بخطوات ثابتة من الازمة الاقتصادية وتتوجه بالانفتاح على الخارج بالتعاون مع مصر وقبرص، مشيرًا إلى أن اليونان تتميز بوجود المغتربين.



وأضاف رئيس وزراء اليونان، أنه سيتم انشاء أمانة دائمة مقرها قبرص لدعم كل المبادرات السياسية التى يتم اتخاذها على مستوى القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدًا على دعم اليونان الكامل لإيجاد حل شامل بالنسبة للقضية القبرصية.



وأردف رئيس وزراء اليونان: " ندعم إعادة المفاوضات من أجل توحيد جزيرة قبرص، وتم إدانة التصرفات غير الشرعية لتركيا بمنطقة المياه الإقليمية فى قبرص بشكل قاطع، وإدانة التصرفات الاستفزازية لتركيا فى بحر إيجه ، والتى لا تتوائم مع القانون ومبادئ حسن الجوار.