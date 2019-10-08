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محافظات

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس : نركز على الخدمات البحرية واللوجستية في موانئ المنطقة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:55 م
رئيس الهيئة الاقتصادية
رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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انجي هيبة
قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ان المنطقة الاقتصادية للقناة منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها ودعم القيادة السياسية لها .

جاء ذلك خلال خلال حضوره اجتماع مجلس الأعمال المصري الكوري بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية والسفير الكوري بالقاهرة والمهندس علي عيسى رئيس جمعية المستثمرين المصريين .

وأضاف المهندس يحيى زكي في كلمته التي ألقاها بحضور عدد من الشركات الكورية ان المنطقة الاقتصادية تتمتع بامتداد جغرافي يصل إلى 460كم2 مقسمة إلى 4 مناطق صناعية بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية ، مشيرا إلى تركيز المنطقة خلال مهمتها في التنمية والتطوير على قطاعات محددة؛ على رأسها الخدمات البحرية واللوجستيات مؤكدا على الانتهاء من عملية تطوير البنية التحتية التي ستساعد على انطلاق المنطقة خلال المرحلة المقبلة .

ونوه رئيس المنطقة الاقتصادية الى الحوافز والاتفاقيات التجارية مع أوروبا وافريقيا وأمريكا التي تمنح منتجات المنطقة ميزة تفضيلية في دخولها الأسواق الأجنبية.

وطالب رئيس المنطقة الاقتصادية المجلس بالاهتمام بالفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية والعمل على تنظيم ورش عمل عن المنطقة ،مشيرا إلى تطلع المنطقة لعقد مفاوضات ثنائية مع الشركات الكورية وزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية وخطة المنطقة المقبلة لجذب شركات في قطاعات محددة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس : نركز على الخدمات البحرية واللوجستية في موانئ المنطقة
رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس : نركز على الخدمات البحرية واللوجستية في موانئ المنطقة
رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس : نركز على الخدمات البحرية واللوجستية في موانئ المنطقة
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