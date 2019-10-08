بـ البشكير.. عضو في مجلس اللوردات البريطاني يشتبك مع متظاهرين.. صور

اشتبك عضو مجلس اللوردات البريطاني، أندرو فريزر، مع عدد من متظاهري التغير المناخي، أثناء سيرهم في مظاهرة بشارعه الكائن بمنطقة وستمنستر، صباح أمس الاثنين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خرج اللورد أندرو فريزر، البالغ من العمر 72 عاما، من منزله، وهو يرتدي "البشكير"، ولوح بيده للمتظاهرين، وصرخ فيهم معترضا على سيرهم في الشارع وإزعاجهم.



ونقلت الصحيفة عن اللورد قوله، إنه انزعج من الضوضاء التي قام بها متظاهرو التغير المناخي، واصفا إياهم بأنهم مثل "عصابات أيرلندا الشمالية".



وكان اللورد فريزر، أمينًا سابقًا في حزب المحافظين، وسبق وصفه بأنه "مانح رئيسي" للحزب.



وكان النشطاء، قد أغلقوا الطرق والميادين فى مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية، لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون.