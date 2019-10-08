رسميا.. الحكومة تعلن مراجعة معايير الاستبعاد من بطاقات التموين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".



وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مخصصات التموين تمت إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين، فالأرقام زادت من 35 مليارا عام 2014 إلى 89 مليارا فى هذا العام وكانت 86 مليارا العام الماضى.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كل الناس بتقول إن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، لذلك كان لابد من تحديد المستحق من غير المستحق، وعملنا ميكنة لكل البطاقات، ومع بدء عملية الميكنة وجدنا أن هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدون غير موجودين".



وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، و67 مليون مواطن من السلع التموينية، وكانت تصرف لهم مخصصات مالية، ومع عملية التنقية والاستهداف أصبح هناك الآن 70 مليون مواطن يصرفون الخبز و63 مليون مواطن فى التموين".



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "من الطبيعى مع تطبيق نظام جديد أن يتم حذف بعض الناس، وقمنا باستقبال التظلمات، وبلغ إجمالى من تمت إعادتهم بسبب التظمات 1.8 مليون مواطن"، لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه قبلها بشهر، على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات يمتلك تكييفا و2 و3، ووجدنا بعض البيوت فى الريف يوجد بها عداد لبيت كامل وبه أكثر من شخص، وتمت إعادة من تم حذفهم مرة أخرى، فالهدف من التنقية هو وصول الدعم لمستحقيه حتى نتمكن من إضافة مواليد جدد".



وتابع رئيس مجلس الوزراء :"لدينا برنامجان للدعم النقدى، هما معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، وحتى نصل للأسر المستحقة فى الضمان، تم عمل ميكنة معاش الضمان ووجدنا أسرا تصرف الضمان من 30 سنة، ومن كان يستحق توفى وأبناؤه تزوجوا ويصرفون المعاش رغم أن ظروفهم تحسنت، لذلك كان لابد من تنقية ليس من أجل توفير الفلوس ولكن كى ندخل أسرا جديدة، وهو ما تم بالفعل بإضافة 100 ألف أسرة جديدة".