وسط تراجع مؤشراتها .. البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على تراجع جميع المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، رغم اتجاه المصريين والعرب نحو الشراء.



وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14,348.57 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2,053.89 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 526.09 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1,406.24 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند عند مستوى 456.79 نقطة.



وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.