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اقتصاد

وسط تراجع مؤشراتها .. البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:01 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على تراجع جميع المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، رغم اتجاه المصريين والعرب نحو الشراء.

وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14,348.57 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2,053.89 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 526.09 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1,406.24 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند عند مستوى 456.79 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.
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