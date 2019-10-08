لأول مرة.. السماء تمطر دولارات.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو متداولا، في إحدى فعاليات منتدى "Synergy Global Forum" العالمي المقامة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، يبين هطول مطر من الدولارات على رؤوس الحاضرين.



ويُظهر المقطع المصور، تفاجؤ الحضور بدولارات هطلت فوق رؤوسهم، ممن تواجدوا لمتابعة الواقعة التي حصلت خلال إلقاء الملياردير الروسي إيغور ريباكوف، محاضرته في الندوة حول طرق الاستثمار والهدف منه.



وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الملياردير فسر دفعه لهذا المبلغ للحضور، قائلا: "في طفولتي أعطاني والدي دولارا واحدا ونصح بزيادته، ومن ثم نقله لشخص آخر".



وأكد أن هدفه في الحياة هو زيادة رفاهية الناس ومستوى سعادتهم، وأضاف: "أنا مستثمر وعندما يستثمر الإنسان في شيء فإنه لا يأسف تجاهه"، ووفقًا لتلك الوسائل، فإن كل واحد من الحاضرين حصل على 200 ألف دولار.