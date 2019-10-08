سيدات يجبرن طفلة على الزواج من شاب عمره ضعف عمرها .. فيديو

يبدو أنه بالرغم من التطور الذي وصلنا له في التفكير هناك بعض الأشخاص مازالو يعيشون في حقبة قديمة من الزمنت تعاني منه الجهل والعنف ضد القاصرات.



نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ،مقطع فيديو لسيدات يحاولن تزويج فتاة بالغة من العمر 16 عام إلى رجل كبير يبلغ عمره 38 عاما في أحد بلاد شرق آسيا.



ويظهر في الفيديو صراخ الفتاة الذي كان يهز أرجاء الغرفة التي كانت محبوسة فيها ، و تظهر في الصورة بعض النساء اللاتي كن يشدونها من يديها و قدميها للخروج حتى تتزوج- من ذلك الرجل .



ذلك المشهد يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان و حقوق الطفل أيضا ، لأن الطفلة لم تبلغ حتى عامها ال16 ، و لا تريد الزواج من الأساس .





















