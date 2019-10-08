مستقبل وطن يقيم فعاليات خدمية للمواطنين

نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات مهمة أمس، حيث قامت أمانة المرأة المركزية بالحزب بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لفتح فصول محو أمية بمختلف المحافظات في إطار مبادرة "انتي عظيمة" بمقر الأمانة المركزية بميدان مونتن فيو بشارع التسعين بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب.



كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بتوزيع كمية من الحقائب المدرسية على الأسر الفقيرة بمركز الصف، فضلا عن القيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة والتبرع ببعض أجهزة الحاسب الآلي بمدرستي (الشهید صابر عبد الحكيم، العويان الإعدادية) بالبدرشين، وكذا تنظيم ندوة حول التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي بقرية المعتمدية بمركز كرداسة، وأقام أمين الحزب بمحافظة البحيرة منفذ لبيع السلع التموينية والخضروات بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بمركز الرحمانية.



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية بمختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمركز القصاصين، وأقامت أمين الحزب بمحافظة بورسعيد منفذ متنقل (سيارة متحركة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بسوق السلام بحي الزهور)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة الحزبية والسياسية بمقر الحزب بمدينة السويس.



ونظم أمين الحزب بمحافظة الفيوم ندوة توعوية حول مخاطر أمراض السرطان وتوزيع منشورات تتضمن كيفية الوقاية منها لعدد من السيدات أعضاء الحزب بمركز شباب الحادقة بمركز الفيوم.