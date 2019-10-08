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تعليم

ألسن عين شمس تشيد بجهود أبنائها في صناعة فيلم الممر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:33 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم
توجهت كلية الألسن بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، نيابة عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب ، بأسمى آيات الشكر لروح الغائب الحاضر الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس قسم اللغات السامية السابق فقيد الكلية، علي دوره الكبير في فيلم "الممر".

وأوضحت أنه أشرف علي اللغة العبرية و نطقها و المعلومات التى وردت في الفيلم عن الجانب اليهودي والأسفار اليهودية ، وذلك علي الرغم من ظروف مرضه التي آلمت به في أيامه الأخيرة .

كما شارك في تصميم العديد من المشاهد بالفيلم بوصفه أحد كبار المتخصصين في الإسرائيليات ، كما شارك في الفيلم عدد من طلاب الفرقة الرابعة بشعبة اللغة العبرية بالكلية .

وأكدت سلوى رشاد عميد كلية ألسن عين شمس، أن أبناء كلية الألسن بجامعة عين شمس تسطع شمسهم في العديد من المحافل المصرية الخاصة باللغات التي يتم تدريسها بجانب ثقافات تلك الدول و تعريب ثقافاتهم و عاداتهم ليتعرف عليها المصريون.
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