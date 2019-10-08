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تعليم

لصقل مهارات الطلاب .. جامعة أسوان تفتتح مشروع تخرج لأعمال الخزف.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل الإهتمام بصقل مهارات الشباب وخاصة الملتحقين بالمرحلة الجامعية وتحفيزهم على إستثمار قدراتهم الكامنة فى أعمال إيجابية تعود بالخير والنفع عليهم وعلى أفراد المجتمع المحيط بهم .

قام الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث بإفتتاح مشروع التخرج لأعمال الخزف لطلاب الفرقة الرابعة بشعبة التربية الفنية بكلية التربية النوعية والذى تم تنظيمه داخل أحد الصروح المتحفية وهو متحف النوبة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وقد حضر الإفتتاح للمشروع كل من الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد الكلية ، والدكتور محمد جاد الرب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، بجانب الدكتور حسنى عبد الرحيم مدير متحف النوبة الفنية وتحت إشراف الدكتورة منى فتحى المشرفة على المشروع .

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عثمان بالأعمال الفنية التى يتضمنها المشروع ولاسيما أنها تعكس الدقة الفنية والمهارة لدى الطلاب ، معربًا عن تقديره لدور الكلية فى خدمة المجتمع من خلال تنفيذ أعمال فنية بالمزارات السياحية الهامة بأسوان .

وفى نفس السياق أوضح الدكتور راضى عبد المجيد أن مشروعات التخرج تعد بمثابة تتويج لجهد 4 سنوات دراسة يقضيها الطالب ما بين الجانب العملى والنظرى حتى يصل إلى هذه الأعمال الفنية الرائعة وهذه الدقة فى الإخراج للعمل الفنى بشكل نموذجى .
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