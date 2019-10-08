والد التوأم السيامي الليبي: لا املك تكلفة فصلهما والملك سلمان أنقذهما

كشف والد الطفلين السيامي الليبي الملتصقين من جهة الصدر، البشير الجويني، عن ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز امر بإجراء عملية فصل التوام بالمملكة العربية السعودية عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة



واستقبل اليوم الثلاثاء، مستشفى الملك عبد الله، المتخصص التابع للحرس الوطني، التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، بناء على تعليمات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الانباء السسعودية الرسمية واس



وكانت اسرة التوأم السيامي الليبي قد وصلت أمس إلى المستشفى السعودي المتخصص في طب الأطفال؛ لدراسة حالتهما وبحث إمكانية إجراء عملية فصلهما.



ونقلت الوكالة السعودية، عن والد التوأم قوله بشأن الظروف الصعبة في المملكة التي تمر بأزمة مستفحلة: "لم تكن ولادة الطفلين سهلة، لقد تمت في ظروف صعبة خاصة حين أخبرني الأطباء أن الطفلين قد يولدان مشوهين أو ميتين، ولكن العناية الإلهية كتبت لهما النجاة".



وروى الأب الليبي قصة ولادة التوأم السيامي، مشيرا إلى أن الطفلين خرجا إلى الحياة "ملتصقين، وأُبلغت أن تكلفة فصلهما تصل إلى 500 ألف دينار ليبي، أي ما يعادل مليون و320 ألف ريال سعودي، فأصبت بالانهيار، لأنني لا أملك هذا المبلغ الكبير، وشعرت أنني سأفقدهما"، وفقا لـ واس.



وأعرب الجويني عن خالص شكره لقيادة المملكة بسبب حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة



كما اشاد بالجهود التي بذلتها السفارة السعودية في تونس، مرورا بحفاوة الاستقبال بمطاري جدة الدولي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.



