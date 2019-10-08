بنك مصر يطلق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي بأحدث إصداراتهم

قام بنك مصر بتحديث وتطوير خدمة الانترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الانترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الالكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، وذلك حرصًا من البنك على توفير قناة مصرفية رقمية مبتكرة تضمن قيام العملاء بإجراء معاملاتهم البنكية الروتينية والمدفوعات اليومية بكل سهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال الحواسب الآلية والهواتف الذكية.



وتتيح خدمة BM Online العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء ومنها؛ الاطلاع على الحسابات البنكية،وإدارة البطاقات الائتمانية والودائع والقروض، بالإضافة إلى التحويل بين الحسابات داخل البنك من خلال خطوات معدودة، كما تتيح الخدمة للعملاء إمكانية طلب إصدار أو إيقاف دفتر شيكات/ بطاقة خصم مباشر وغيرها من الخدمات التي تُسهل على العملاء.



ويحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتي تصل إلى أكثر من 650 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينمًا وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلا من إيطاليا (ميلانو)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .



كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2700 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وانستجرام، الخ. هذا وقد قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار.