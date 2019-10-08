Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| وداعا طلعت زكريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:01 م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
Advertisements
منار شعبان
أعلنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طلعت زكريا منذ قليل عن عمر ناهز 58 عاما.

وأضافت أنه من المقرر تحديد موعد الدفن والعزاء خلال الساعات القادمة.

وقد تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات منطقة المهندسين .

وطالب أبناء طلعت زكريا من جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الدعاء لوالدهم بالشفاء.

وكتبت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا : "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".

وطالب عمر طلعت زكريا متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالدعاء لوالده أيضا بعد تدهور حالته الصحية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلام تطلب معجزة من الله لـ شفاء فجر السعيد

دعاء للمريض وأدعية للشفاء العاجل.. تعرف عليها

دعاء الشفاء العاجل للمريض من القرآن والسنة .. تعرف عليه

دعاء شفاء للمريض وأدعية للشفاء العاجل .. تعرف عليها

في حالة حرجة.. ابنا طلعت زكريا يطالبان الجمهور بالدعاء لوالدهما

ترشيحاتنا

إثيوبيا بالعربي ينتصر لمصر ويفضح قناة الجزيرة

بيومي: أي قرار يتخذ من الكاف غير فوز الزمالك غير قانوني

إلغاء تراخيص 4 أنواع.. مستقبل السيارات في قانون المرور الجديد قبل إقراره

بفستان كاروهات.. منة فضالي على الشاطئ في جلسة تصوير جديدة

بعد الخفض.. تعرف على أسعار الفائدة لشهادات الادخار الخماسية

تطورات مثيرة.. كواليس جلسة الكاف لحسم أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة

بسبب عروسه وصديقه .. عريس يواجه أسوأ مفاجأة ممكنة يوم الزفاف