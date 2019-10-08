فيديوجراف| وداعا طلعت زكريا

أعلنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طلعت زكريا منذ قليل عن عمر ناهز 58 عاما.



وأضافت أنه من المقرر تحديد موعد الدفن والعزاء خلال الساعات القادمة.



وقد تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات منطقة المهندسين .



وطالب أبناء طلعت زكريا من جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الدعاء لوالدهم بالشفاء.



وكتبت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا : "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".



وطالب عمر طلعت زكريا متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالدعاء لوالده أيضا بعد تدهور حالته الصحية.



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